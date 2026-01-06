Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Bangsa Merdeka Harus Menjamin Makan Rakyatnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |19:04 WIB
Prabowo: Bangsa Merdeka Harus Menjamin Makan Rakyatnya
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memaparkan secara mendalam mengenai visi besar pemerintahannya yang dirangkum dalam 'Strategi Transformasi Bangsa'. Strategi ini bukan sekadar wacana, melainkan hasil kajian mendalam selama puluhan tahun yang bertujuan utama membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri.

Dalam Taklimat bersama Menteri dan Wakil Menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026), Prabowo menegaskan esensi dari kemandirian bangsa adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada negara lain. 

"Bangsa Indonesia harus mandiri. Tidak ada bangsa yang merdeka bilamana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pondasi awal dari strategi ini adalah pencapaian swasembada pangan dan swasembada energi. Ia menekankan bahwa ketergantungan pada impor, di tengah dinamika konflik global dan ketidakpastian dunia, merupakan risiko besar bagi kedaulatan nasional. 

Baginya, ketahanan pangan mencakup ketersediaan karbohidrat seperti beras, jagung, dan singkong, serta pemenuhan protein bagi seluruh rakyat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193860/prabowo-qJw0_large.jpg
Absen Menteri yang Ketum Parpol, Prabowo: PKB Perlu Diawasi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193855/prabowo-MAlR_large.jpg
Prabowo Menonton Video Anak-Anak Tunggu Kedatangan MBG: Hei Orang Pintar yang Ngejek, Lihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193801/prabowo-eF0N_large.jpg
Prabowo Bicara Bersatu Tak Harus Masuk Pemerintahan, Contoh PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193781/presiden_prabowo-c6J9_large.jpg
Presiden Prabowo: Kalau Dikritik, Malah Harus Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193756/presiden_prabowo-QH5f_large.jpg
Presiden Prabowo Gelar Retret Menteri dan Wamen di Hambalang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193748/presiden_prabowo-LumN_large.jpg
Presiden Prabowo Ungkap MBG Sudah Jangkau 55 Juta Penerima pada Awal 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement