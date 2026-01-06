Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penanganan Bencana Sumatera, Prabowo: Negara Kita Sesungguhnya Memiliki Kekuatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |16:47 WIB
Penanganan Bencana Sumatera, Prabowo: Negara Kita Sesungguhnya Memiliki Kekuatan
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
A
A
A

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara memiliki kekuatan untuk menangani bencana yang melanda di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Penegasan itu diungkapkan Prabowo saat memberikan taklimat awal tahun dalam retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa kondisi bangsa kita penuh dengan tantangan dan cobaan. Yang terakhir tentunya kita memahami benar bencana-bencana yang terjadi di tiga provinsi, di Aceh, tapi beberapa juga di tempat-tempat lain. Di Jawa Barat juga, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di beberapa tempat lain,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih menegaskan pemerintah punya kekuatan menghadapi dan menangani bencana tersebut. “Jadi, Saudara-saudara, kita hadapi itu, dan dengan kita hadapi itu, kita memahami benar bahwa ternyata negara kita sesungguhnya memiliki kekuatan,” ujarnya.

Prabowo pun menegaskan negara harus membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa bencana yang terjadi bisa dihadapi. “Negara kita telah mampu dan terus-menerus membuktikan kepada rakyat kita, dan sesungguhnya kepada diri kita sendiri, elite kita, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia punya kekuatan. Kita memahami itu, dan kita terus telah membuktikan itu di tahun 2025, dan akan kita buktikan di tahun 2026 ini,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
