HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Menonton Video Anak-Anak Tunggu Kedatangan MBG: Hei Orang Pintar yang Ngejek, Lihat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:30 WIB
Prabowo Menonton Video Anak-Anak Tunggu Kedatangan MBG: Hei Orang Pintar yang Ngejek, Lihat
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinantikan anak-anak Indonesia. Ia pun meminta seluruh pihak melihat betapa antusiasnya anak-anak Indonesia menunggu kedatangan MBG.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan Taklimat Awal Tahun di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Ia pun menyinggung sejumlah pihak yang mengejek dirinya lantaran menggagas MBG. "Kita buktikan, saya sangat yakin, walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir, mereka katakan MBG pasti gagal, tapi kita buktikan kepada mereka, MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat," kata Prabowo.

Kepala Negara mengaku sedih ketika ada anak-anak di daerah yang mengadu kepadanya kapan bisa mendapatkan manfaat MBG. "Bahkan sekarang saya repot, saya sedih, kalau saya ke daerah-daerah anak-anak panggil saya, teriak saya, 'Pak, kapan kami terima MBG?' Dan kita lihat video klip bagaimana kendaraan MBG datang, rakyat menunggu, menyambut...," ucapnya.

Di tengah pemaparan Prabowo, klip video anak-anak penerima MBG pun ditayangkan. Kemudian, ada testimoni anak-anak penerima MBG di berbagai daerah.

