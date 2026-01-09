Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Penghargaan dari Presiden Prabowo, Ini Kata Ketum GP Ansor

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |00:08 WIB
Dapat Penghargaan dari Presiden Prabowo, Ini Kata Ketum GP Ansor
Presiden Prabowo beri penghargaan ke Ketum GP Ansor Addin Jauharudin (Foto: Ist/Arie Dwi Satrio)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, terkait panen raya dan swasembada pangan. Addin dinilai telah berdedikasi dan berkontribusi melalui GP Ansor dalam meningkatkan swasembada pangan nasional 2025.

Penghargaan dari Presiden Prabowo tersebut diterima langsung oleh Addin saat kegiatan panen raya dan pengumuman swasembada pangan di halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026. 

Addin menjelaskan penghargaan tersebut sejatinya bukan ditujukan secara personal, melainkan untuk GP Ansor sebagai lembaga. Menurutnya, gerakan ini mampu mendorong keterlibatan anak muda di daerah agar aktif berperan dalam pembangunan ekonomi berbasis pangan.

“Secara garis besar, ide ini dicetuskan pada Hari Lahir Ansor ke-91 di Banyumas dan secara solid digerakkan melalui 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan. Sebagai bagian dari masyarakat yang tumbuh di desa-desa, sawah adalah halaman kader,” kata Addin melalui keterangan resminya, Kamis (8/1/2026).

“Melalui gerakan ini, kami melihat keterlibatan anak muda dalam bidang pangan untuk membantu pembangunan ekonomi daerah kian meningkat,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keterlibatan kader di sektor pangan juga memberikan dampak ekonomi, baik bagi kesejahteraan kader maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan di desa.

“Hampir di daerah-daerah memiliki struktur Patriot Ketahanan Pangan. Selain beras atau padi, mereka bergerak di bidang pangan sesuai varietas lokal masing-masing. Sekarang juga melebarkan sayap ke sektor peternakan ayam broiler, seperti yang dilakukan di Subang kemarin. Upaya ini kami orientasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” lanjutnya.

