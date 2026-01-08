Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Saya Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |10:24 WIB
Prabowo: Saya Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal!
Presiden Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan khusus kepada para petani, setelah Indonesia sukses meraih swasembada pangan pada tahun lalu. Menurutnya, capaian tersebut tak mungkin terwujud tanpa peluh dan kerja keras para petani di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, Prabowo mengaku masih menyimpan satu impian besar. Ia ingin para petani semakin sejahtera dan mampu mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan layak bagi anak-anak mereka, sehingga bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya.

"Saya ingin anak-anak petani bisa sekolah tinggi, bisa jadi insinyur, bisa jadi jenderal," kata Prabowo dalam acara Deklarasi Panen Raya dan Swasembada Pangan Tahun 2026 di Karawang, Rabu 7 Januari 2026.

Prabowo mengungkapkan, mimpi tersebut telah lama ada di benaknya. Menurutnya, para petani adalah pihak yang selalu setia kepada negara dan berjasa besar dalam menyediakan pangan bagi para pejuang saat Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Tak heran jika kesejahteraan petani menjadi salah satu prestasi yang ia idamkan selama menjabat sebagai Presiden.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194174//presiden_prabowo_subianto-yObC_large.png
Retret Hambalang Kedua, Prabowo Ingin Tempa Karakter Kabinet Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194168//prabowo_subianto-K8RX_large.jpg
Prabowo: Setahun Swasembada Pangan, Indonesia Tak Lagi Bergantung Bangsa Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194101//prabowo-Z5Jp_large.jpg
Prabowo Ultimatum Pejabat Harus Paham Pasal 33 UUD 1945: Kalau Tidak, Keluar Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3194093//perum_bulog_menerima_penghargaan_dari_presiden_republik_indonesia-AKLz_large.jpeg
Dukung Swasembada Pangan, BULOG Terima Penghargaan dari Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194083//prabowo-Qulb_large.jpg
Prabowo: Berpolitik di Indonesia Niat Mengabdi Malah Dikuyu-kuyu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194078//prabowo-0QwO_large.jpg
Kelakar Prabowo ke Menteri: Kalian Diangkat untuk Dihujat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement