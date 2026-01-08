Prabowo: Saya Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan khusus kepada para petani, setelah Indonesia sukses meraih swasembada pangan pada tahun lalu. Menurutnya, capaian tersebut tak mungkin terwujud tanpa peluh dan kerja keras para petani di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, Prabowo mengaku masih menyimpan satu impian besar. Ia ingin para petani semakin sejahtera dan mampu mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan layak bagi anak-anak mereka, sehingga bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya.

"Saya ingin anak-anak petani bisa sekolah tinggi, bisa jadi insinyur, bisa jadi jenderal," kata Prabowo dalam acara Deklarasi Panen Raya dan Swasembada Pangan Tahun 2026 di Karawang, Rabu 7 Januari 2026.

Prabowo mengungkapkan, mimpi tersebut telah lama ada di benaknya. Menurutnya, para petani adalah pihak yang selalu setia kepada negara dan berjasa besar dalam menyediakan pangan bagi para pejuang saat Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Tak heran jika kesejahteraan petani menjadi salah satu prestasi yang ia idamkan selama menjabat sebagai Presiden.