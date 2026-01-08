Prabowo: Setahun Swasembada Pangan, Indonesia Tak Lagi Bergantung Bangsa Lain

JAKARTA - Hanya dalam kurun waktu setahun, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto berhasil mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Bukti tersebut terlihat dari jumlah cadangan beras pemerintah yang mencapai 3,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Prabowo menyebut swasembada pangan sebetulnya ditargetkan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Berkat kerja keras dan kerja sama yang solid dari para jajarannya, swasembada pangan dapat terwujud lebih cepat.

“Waktu saya dilantik menjadi Presiden, saya beri target empat tahun swasembada pangan. Terima kasih saudara-saudara bekerja keras, bersatu, kompak, sehingga satu tahun kita sudah swasembada. Satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki sendiri. Satu tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” kata Prabowo saat berpidato dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, dikutip Kamis (8/1/2026).

Tercapainya swasembada pangan merupakan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, berdaulat, dan mandiri. Kemandirian pangan sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Prabowo menuturkan Indonesia pernah terancam krisis pangan akibat ketergantungan pada impor. Pada masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, Indonesia sempat kesulitan mendapatkan pasokan beras dari luar negeri.