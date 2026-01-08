Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Retret Hambalang Kedua, Prabowo Ingin Tempa Karakter Kabinet Merah Putih

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |09:04 WIB
Retret Hambalang Kedua, Prabowo Ingin Tempa Karakter Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri retret kabinet jilid kedua yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, pada Selasa, 6 Januari 2026. 

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, memastikan kehadiran lengkap anggota kabinet, termasuk utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, wakil kepala badan, hingga wakil menteri.

“Informasi yang saya terima terkonfirmasi hadir. Bahkan dalam sesi tertutup dilakukan absensi langsung oleh Presiden,” ujar Ivan, dikutip Kamis (8/1/2026).

Menurut Ivan, pemilihan Hambalang sebagai lokasi retret memiliki pertimbangan praktis dan simbolik. Dari sisi praktis, kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi kebencanaan serta prinsip efisiensi dan kenyamanan karena dilakukan di kediaman Presiden.

Namun secara simbolik, Presiden disebut ingin membangun karakter kepemimpinan kabinetnya. “Kalau bercandanya, Presiden ingin menjadikan para menteri dan wakil menteri sebagai Hambalang Men dan Hambalang Women. Selama ini masyarakat cukup familiar dengan istilah Hambalang Boys, kader muda yang dibina langsung oleh Pak Prabowo, seperti Mas Sudaryono, Mas Sugiono, Mas Angga Raka, maupun Mas Pras. Nah, mungkin kali ini Presiden ingin menempa putra-putri terbaik bangsa lainnya yang menjadi para pembantu beliau di kabinet agar semakin solid dan bekerja keras,” kata Ivan.

 

