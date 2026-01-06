Prabowo Tegur Menteri di Retret, Mensesneg: Teguran Melecut Semangat!

BOGOR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi membenarkan adanya teguran Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri saat retret di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Namun, Prabowo menegaskan, bahwa teguran tersebut dimaksudkan untuk memacu kinerja para pembantu presiden. “Teguran dalam artian melecut semangat, iya,” kata Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, bahwa Prabowo menginginkan seluruh jajaran menteri bekerja dengan tempo yang lebih cepat, terutama dalam sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja dan program padat karya.

“Karena Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya,” ujarnya.