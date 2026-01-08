Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat Nilai Prabowo Kirim Sinyal Kuat Soal Swasembada dan Disiplin Kabinet

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |10:39 WIB
Pengamat Nilai Prabowo Kirim Sinyal Kuat Soal Swasembada dan Disiplin Kabinet
Presiden Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Awal tahun 2026 dibuka dengan langkah Presiden Prabowo Subianto memperkuat kekompakan para pejabat di Kabinet Merah Putih. Di tengah udara sejuk Hambalang, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2026, Presiden menggelar taklimat bersama jajaran menteri, wakil menteri, Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala Badan Kabinet Merah Putih.

Melihat pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai agenda ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan penegasan sikap politik: Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada belas kasihan negara lain.

Dari kacamata Agung, fokus utama arahan Presiden adalah Strategi Transformasi Bangsa. Prabowo menekankan bahwa kemandirian mutlak diperlukan agar Indonesia tidak limbung diterjang konflik global yang kian memanas. Targetnya jelas, yakni swasembada pangan dan energi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Kabar baiknya, per 31 Desember 2025, Indonesia resmi mencatat sejarah dengan mencapai swasembada beras. Data terbaru menunjukkan cadangan beras pemerintah menembus angka di atas 3 juta ton, stok tertinggi sepanjang sejarah republik.

Agung menegaskan, langkah Prabowo mengumpulkan kabinet di Hambalang memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Menurutnya, ini merupakan cara Presiden memastikan seluruh pembantunya berada pada frekuensi yang sama.

“Secara internal, taklimat ini menjadi kunci soliditas dan sinkronisasi kerja. Prabowo ingin memastikan tidak ada ego sektoral dalam mengeksekusi Strategi Transformasi Bangsa. Sementara secara eksternal, ini menjadi pesan lugas kepada publik bahwa pemerintah tidak main-main dalam bekerja,” ujar Agung Baskoro, Kamis (8/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194188//presiden_prabowo-XRp2_large.png
Prabowo: Saya Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194174//presiden_prabowo_subianto-yObC_large.png
Retret Hambalang Kedua, Prabowo Ingin Tempa Karakter Kabinet Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194168//prabowo_subianto-K8RX_large.jpg
Prabowo: Setahun Swasembada Pangan, Indonesia Tak Lagi Bergantung Bangsa Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194101//prabowo-Z5Jp_large.jpg
Prabowo Ultimatum Pejabat Harus Paham Pasal 33 UUD 1945: Kalau Tidak, Keluar Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194096//presiden_prabowo_subianto_menganugerahkan_bintang_jasa_dan_satyalencana_kepada_polri-O6VD_large.jpeg
Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Polri atas Dukungan Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3194093//perum_bulog_menerima_penghargaan_dari_presiden_republik_indonesia-AKLz_large.jpeg
Dukung Swasembada Pangan, BULOG Terima Penghargaan dari Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement