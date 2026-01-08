Pengamat Nilai Prabowo Kirim Sinyal Kuat Soal Swasembada dan Disiplin Kabinet

JAKARTA - Awal tahun 2026 dibuka dengan langkah Presiden Prabowo Subianto memperkuat kekompakan para pejabat di Kabinet Merah Putih. Di tengah udara sejuk Hambalang, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2026, Presiden menggelar taklimat bersama jajaran menteri, wakil menteri, Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala Badan Kabinet Merah Putih.

Melihat pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai agenda ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan penegasan sikap politik: Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada belas kasihan negara lain.

Dari kacamata Agung, fokus utama arahan Presiden adalah Strategi Transformasi Bangsa. Prabowo menekankan bahwa kemandirian mutlak diperlukan agar Indonesia tidak limbung diterjang konflik global yang kian memanas. Targetnya jelas, yakni swasembada pangan dan energi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Kabar baiknya, per 31 Desember 2025, Indonesia resmi mencatat sejarah dengan mencapai swasembada beras. Data terbaru menunjukkan cadangan beras pemerintah menembus angka di atas 3 juta ton, stok tertinggi sepanjang sejarah republik.

Agung menegaskan, langkah Prabowo mengumpulkan kabinet di Hambalang memiliki makna simbolis yang sangat kuat. Menurutnya, ini merupakan cara Presiden memastikan seluruh pembantunya berada pada frekuensi yang sama.

“Secara internal, taklimat ini menjadi kunci soliditas dan sinkronisasi kerja. Prabowo ingin memastikan tidak ada ego sektoral dalam mengeksekusi Strategi Transformasi Bangsa. Sementara secara eksternal, ini menjadi pesan lugas kepada publik bahwa pemerintah tidak main-main dalam bekerja,” ujar Agung Baskoro, Kamis (8/1/2026).