Cerita Don Muzakir Terima Satyalencana Wirakarya dari Presiden Prabowo

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Satyalencana Wirakarya kepada Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia (TMI), Don Muzakir. Penghargaan diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Penghargaan itu diterima Don Muzakir saat acara Panen Raya Padi Nasional dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026. Peran aktif Don Muzakir dalam menggerakkan petani melalui jaringan Tani Merdeka Indonesia berdampak besar.

Selama ini, ia fokus pada pendampingan budidaya, penguatan kelembagaan tani, pemanfaatan teknologi pertanian, serta advokasi kebijakan yang berpihak kepada petani.

TMI turut mendorong peningkatan produktivitas padi, efisiensi distribusi sarana produksi, serta penguatan peran generasi muda di sektor pertanian. Don Muzakir mengungkapkan, apresiasi yang diterimanya merupakan milik seluruh petani Indonesia.

“Ini adalah penghargaan untuk petani Indonesia. Mereka adalah pahlawan pangan bangsa. Tani Merdeka Indonesia hanya menjadi wadah agar semangat, kerja keras, dan aspirasi petani bisa terorganisasi dengan baik,” kata Don Muzakir dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/1/2026).