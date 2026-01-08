Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Don Muzakir Terima Satyalencana Wirakarya dari Presiden Prabowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |22:34 WIB
Cerita Don Muzakir Terima Satyalencana Wirakarya dari Presiden Prabowo
Don Muzakir (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Satyalencana Wirakarya kepada Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia (TMI), Don Muzakir. Penghargaan diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Penghargaan itu diterima Don Muzakir saat acara Panen Raya Padi Nasional dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026. Peran aktif Don Muzakir dalam menggerakkan petani melalui jaringan Tani Merdeka Indonesia berdampak besar.

Selama ini, ia fokus pada pendampingan budidaya, penguatan kelembagaan tani, pemanfaatan teknologi pertanian, serta advokasi kebijakan yang berpihak kepada petani.

TMI turut mendorong peningkatan produktivitas padi, efisiensi distribusi sarana produksi, serta penguatan peran generasi muda di sektor pertanian. Don Muzakir mengungkapkan, apresiasi yang diterimanya merupakan milik seluruh petani Indonesia. 

“Ini adalah penghargaan untuk petani Indonesia. Mereka adalah pahlawan pangan bangsa. Tani Merdeka Indonesia hanya menjadi wadah agar semangat, kerja keras, dan aspirasi petani bisa terorganisasi dengan baik,” kata Don Muzakir dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/1/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194314/prabowo_subianto-NXUz_large.jpg
Kelakar Prabowo: Banyak Sekali Nama Prabowo, Orangnya Berprestasi Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194101/prabowo-Z5Jp_large.jpg
Prabowo Ultimatum Pejabat Harus Paham Pasal 33 UUD 1945: Kalau Tidak, Keluar Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194083/prabowo-Qulb_large.jpg
Prabowo: Berpolitik di Indonesia Niat Mengabdi Malah Dikuyu-kuyu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194078/prabowo-0QwO_large.jpg
Kelakar Prabowo ke Menteri: Kalian Diangkat untuk Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194073/prabowo_subianto-oliJ_large.jpg
Prabowo Anugerahkan Satyalancana Wira Karya untuk 102 Tokoh, Ada Petani hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193946/prabowo-lLOW_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Bencana Sumatera, Mendagri Tito Jadi Ketua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement