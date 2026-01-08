Kelakar Prabowo: Banyak Sekali Nama Prabowo, Orangnya Berprestasi Semua

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar di depan para atlet saat pemberian penghargaan Atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Prabowo mengawali pidatonya dengan menyalami satu per satu ketua pembina dari berbagai perwakilan cabang olahraga.

“Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo; Ketua Panahan, Saudara Arsjad Rasjid; Ketua Persatuan Basket Indonesia atau yang mewakili; Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Komjen Polisi Fadil Imran; Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Komjen Polisi Purn. Imam Sujarwo; Ketua Persatuan Judo Indonesia, Jenderal Maruli Simanjuntak yang sedang bertugas di Aceh; dari Persatuan Pentathlon Indonesia, Saudara Purwoko Aji Prabowo,” kata Prabowo.

Mengetahui ada nama pejabat yang sama dengannya, Prabowo pun berkelakar bahwa nama Prabowo selalu berprestasi. Canda tersebut kemudian disambut tawa oleh peserta yang hadir.

“Prabowo banyak sekali ini, tapi orangnya berprestasi semua ya yang namanya Prabowo itu, hahaha,” ujarnya.

Diketahui, Prabowo memberikan bonus kepada para atlet berprestasi yang berhasil meraih medali selama perhelatan olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Adapun total bonus yang diberikan mencapai Rp465,25 miliar.