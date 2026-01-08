Presiden Prabowo Serahkan Bonus kepada Atlet Peraih Medali SEA Games

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus kepada para atlet Indonesia peraih medali pada ajang SEA Games ke-33 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/IMG)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus kepada para atlet Indonesia peraih medali pada ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Penyerahan simbolis itu berlangsung di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/1/2026).

“Saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan menjaga kehormatan bangsa Indonesia,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Dari pantauan iNews Media Group, Presiden Prabowo tampak memberikan secara simbolis buku rekening berisi bonus kepada para perwakilan atlet, di antaranya atlet wushu Indonesia Edgar Xavier Marvelo, atlet triathlon Indonesia Martina Ayu Pratiwi, serta atlet skateboard Indonesia Basral Graito Hutomo.

Peraih medali emas perorangan mendapatkan Rp1 miliar. Peraih medali emas beregu Rp500 juta per orang. Peraih medali perak beregu Rp220.500.000 per orang. Peraih medali perunggu beregu Rp110.250.000 per orang.

Diketahui, ini menjadi salah satu pemberian bonus terbesar oleh Presiden RI. Pasalnya, Indonesia menutup SEA Games ke-33 dengan total raihan 333 medali, terdiri atas 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Torehan medali emas tersebut secara resmi melampaui target yang sebelumnya ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yakni 80 medali emas.