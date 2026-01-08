Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Serahkan Bonus kepada Atlet Peraih Medali SEA Games

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |15:58 WIB
Presiden Prabowo Serahkan Bonus kepada Atlet Peraih Medali SEA Games
Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus kepada para atlet Indonesia peraih medali pada ajang SEA Games ke-33 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus kepada para atlet Indonesia peraih medali pada ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Penyerahan simbolis itu berlangsung di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/1/2026).

“Saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan menjaga kehormatan bangsa Indonesia,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Dari pantauan iNews Media Group, Presiden Prabowo tampak memberikan secara simbolis buku rekening berisi bonus kepada para perwakilan atlet, di antaranya atlet wushu Indonesia Edgar Xavier Marvelo, atlet triathlon Indonesia Martina Ayu Pratiwi, serta atlet skateboard Indonesia Basral Graito Hutomo.

Peraih medali emas perorangan mendapatkan Rp1 miliar. Peraih medali emas beregu Rp500 juta per orang. Peraih medali perak beregu Rp220.500.000 per orang. Peraih medali perunggu beregu Rp110.250.000 per orang.

Diketahui, ini menjadi salah satu pemberian bonus terbesar oleh Presiden RI. Pasalnya, Indonesia menutup SEA Games ke-33 dengan total raihan 333 medali, terdiri atas 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Torehan medali emas tersebut secara resmi melampaui target yang sebelumnya ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yakni 80 medali emas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194191//presiden_prabowo-lLEK_large.jpg
Pengamat Nilai Prabowo Kirim Sinyal Kuat Soal Swasembada dan Disiplin Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194188//presiden_prabowo-XRp2_large.png
Prabowo: Saya Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194174//presiden_prabowo_subianto-yObC_large.png
Retret Hambalang Kedua, Prabowo Ingin Tempa Karakter Kabinet Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194168//prabowo_subianto-K8RX_large.jpg
Prabowo: Setahun Swasembada Pangan, Indonesia Tak Lagi Bergantung Bangsa Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194101//prabowo-Z5Jp_large.jpg
Prabowo Ultimatum Pejabat Harus Paham Pasal 33 UUD 1945: Kalau Tidak, Keluar Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194096//presiden_prabowo_subianto_menganugerahkan_bintang_jasa_dan_satyalencana_kepada_polri-O6VD_large.jpeg
Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada Polri atas Dukungan Ketahanan Pangan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement