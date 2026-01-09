Prabowo: MBG Jadi Jawaban Negara Atas Masalah Gizi Anak Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang dilandasi kepedulian negara terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia.

Ia mengungkapkan, bahwa berbagai kajian menunjukkan persentase anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi mencapai lebih dari 20 hingga 30 persen.

“Itu yang jelas dikatakan malnutrisi, stunting, badannya sangat lemah, pertumbuhannya tidak normal. Kemudian ternyata puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak juga makanan mereka hanya nasi dengan daun-daunan,” kata Prabowo dalam taklimat awal tahun, Jumat (9/1/2026).

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menuntut kehadiran negara untuk melakukan intervensi langsung dan terukur demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).