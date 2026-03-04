Prabowo Hubungi Pemimpin Negara-negara Teluk Usai Serangan AS-Israel ke Iran

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghubungi para pemimpin negara-negara Teluk, menyusul meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, yang berdampak luas di kawasan Timur Tengah.

"Sudah, sudah telepon (negara-negara Teluk). Semua sudah telepon, yang masih menunggu waktu MBS (Mohammed bin Salman), yang lain sudah," kata Menteri Luar Negeri, Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Negara-negara yang termasuk dalam kawasan Teluk antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Oman.

Sugiono menambahkan, komunikasi dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, belum terlaksana karena kendala waktu.