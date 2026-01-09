Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan, Serap 17.550 Tenaga Kerja

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |14:05 WIB
Prabowo Dorong Percepatan Kampung Nelayan, Serap 17.550 Tenaga Kerja
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan terus dipercepat. Hingga saat ini, kedua program tersebut telah mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

“Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya, beliau meminta percepatan pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, Jumat (9/1/2026).

Selain membuka lapangan kerja, pembangunan KNMP dan penyediaan kapal tangkap ikan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

“Beliau ingin program-program tersebut segera dilaksanakan karena selain bersifat padat karya, juga dapat meningkatkan produksi protein dari sektor perikanan, sehingga asupan protein bagi seluruh rakyat dapat meningkat,” kata Prasetyo.

Berdasarkan keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pembangunan KNMP di 65 lokasi telah menyerap sebanyak 17.550 tenaga kerja, dengan rata-rata 270 orang di setiap daerah.

 

