Prabowo Minta THR ASN dan BHR Ojol Dibayarkan Tepat Waktu

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |21:31 WIB
Prabowo Minta THR ASN dan BHR Ojol Dibayarkan Tepat Waktu
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya memastikan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dibayarkan tepat waktu. Permintaan tersebut disampaikan Prabowo kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Menteri Investasi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

“Pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN, baik di pusat maupun daerah, dilaksanakan tepat waktu,” kata Prabowo.

Selain THR untuk ASN, Prabowo juga meminta jajarannya memastikan kebijakan bonus hari raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dijalankan sesuai aturan dan benar-benar diberikan perusahaan kepada para pengemudi.

“Juga bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online. Yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai kepada mereka, yaitu antara Rp400 ribu hingga Rp1,6 juta per orang,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku bersyukur kebijakan pemberian bonus hari raya bagi pengemudi transportasi online dapat diberlakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinannya.

“Kita juga bersyukur bahwa baru pada pemerintahan kita pengemudi online mendapat bonus hari raya,” ujar Prabowo.

(Arief Setyadi )

