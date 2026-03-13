Prabowo dan Gibran hingga Menteri Serahkan Zakat di Istana Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta para jajaran menteri, Wakil menteri Kabinet Merah Putih melakukan penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).

Dari pantauan Okezone, Prabowo tampak mengenakan pakaian safari berwarna cokelat dengan peri hitam langsung menuju meja penyerahan zakat. Prosesi dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Kepala BAZNAS Dikdik Sodik Mujahid dilanjutkan penyerahan zakat.

Sebelumnya, Gibran kemudian para menteri Kabinet juga terlebih dulu menyerahkan zakat. Jajaran menteri yang menyerahkan zakat dimulai oleh dari Menkokumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Wamenkopolkam Lodewijk F Paulus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menpora Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPN Rachmar Pambudy, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Anthony, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani,

Wamen PU Diana Kusumastuti, Wamendes Yandri Susanto, Wamendagri Bima Arya, Wamenperin Faisol Riza, Wamenag Romo Syafi'i, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenlu Arif Havas Oegroseno, Wamenlu Armanatha Nasir, Wamen PKP Fahri Hamzah, Wamenbud Giring Ganesha, Wamenpora Taufik Hidayat, Kepala BPJPH Haikal Hasan, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala BRIN Arif Satria.

Para menteri mengawali prosesi penyerahan zakat kepada petugas BAZNAS diawali dengan doa kemudian melakukan transaksi.