Prabowo Instruksikan Tangani Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumut dan Sumbar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan secara serius. Ada tiga provinsi yang dilanca banjir dan longsor.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno usai menggelar rapat terbesar di kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025).

Rapat dihadiri masing-masing kepala daerah dari tiga provinsi melalui daring, serta beberapa kementerian/lembaga secara langsung. "Pak Presiden Prabowo sudah perintahkan kepada kami untuk serius menangani bencana tanggap, untuk penanganan tanggap darurat ini," ujar Pratikno.

Pratikno menjelaskan, berdasarkan data paparan dari BMKG dalam rapat, tiga provinsi itu dilanda siklus tropis Senyar yang membawa hujan ekstrem dan angin kencang luar biasa. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir bandang dan longsor.

"Ini mengakibatkan banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang juga berpengaruh terhadap transportasi dan pelayanan. Jadi, dari apa yang tadi dilaporkan oleh BMKG, oleh SAR, oleh kementerian lain, oleh PU, dan juga para Gubernur, Bupati, Walikota, kita laporkan dan kita update terus perkembangannya," ucap dia.