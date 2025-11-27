Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Terjang Sibolga, TNI AU Terjunkan Pasukan Elite Kopasgat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |17:22 WIB
Banjir Terjang Sibolga, TNI AU Terjunkan Pasukan Elite Kopasgat
Aster Kasau Marsda TNI Palito Sitorus/Okezone
A
A
A

JAKARTA - TNI AU menerjukan pasukan elite Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) untuk membantu penanganan bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Rencananya, pasukan baret jingga ini akan diterbangkan pada hari ini, Kamis (27/11/2025).

"Mudah-mudahan hari ini (pasukan TNI AU dikirim), tadi pagi, sudah ada rencana dari Medan itu untuk mengirimkan bantuan," ujar Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Aster Kasau), Marsda TNI Palito Sitorus, di Halim Perdanakuma, Jakarta Timur.

Pasukan ini juga akan membawa bantuan berupa Genset dan Starlink. Hal ini dilakukan akan membantu alat komunikasi di lokasi bencana.

"Minimal pasukan bersama Genset dan Starlink kalau enggak salah ya, supaya komunikasi bisa terjadi di sana," sambung dia.

Palito menjelaskan, pengerahan pasukan awal ini juga akan mengumpulkan data-data di lapangan. Nantinya, apabila bantuan tambahan diperlukan, maka TNI AU akan mengirimkan personel tambahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186304//viral-SItm_large.jpg
Banjir Bandang Tapanuli Tengah, Anggota DPR Terjunkan Tim Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186295//banjir_dan_longsor-HUay_large.jpg
Banjir Bandang-Longsor di Humbahas Sumut, 5 Orang Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286//wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186147//banjir_di_sumut-eHfc_large.jpg
Tim SAR Ungkap Kendala Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186141//banjir_di_sumut-ZDEz_large.jpg
Banjir di Sibolga dan Tapanuli, Tim SAR Terus Cari dan Evakuasi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186134//banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-MFWS_large.jpg
Banjir dan Longsor di Sumut, BNPB Bakal Buka Akses Jalan Terputus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement