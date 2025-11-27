Banjir Terjang Sibolga, TNI AU Terjunkan Pasukan Elite Kopasgat

JAKARTA - TNI AU menerjukan pasukan elite Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) untuk membantu penanganan bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Rencananya, pasukan baret jingga ini akan diterbangkan pada hari ini, Kamis (27/11/2025).

"Mudah-mudahan hari ini (pasukan TNI AU dikirim), tadi pagi, sudah ada rencana dari Medan itu untuk mengirimkan bantuan," ujar Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Aster Kasau), Marsda TNI Palito Sitorus, di Halim Perdanakuma, Jakarta Timur.

Pasukan ini juga akan membawa bantuan berupa Genset dan Starlink. Hal ini dilakukan akan membantu alat komunikasi di lokasi bencana.

"Minimal pasukan bersama Genset dan Starlink kalau enggak salah ya, supaya komunikasi bisa terjadi di sana," sambung dia.

Palito menjelaskan, pengerahan pasukan awal ini juga akan mengumpulkan data-data di lapangan. Nantinya, apabila bantuan tambahan diperlukan, maka TNI AU akan mengirimkan personel tambahan.