HOME NEWS NASIONAL

Banjir dan Longsor di Sumut, BNPB Bakal Buka Akses Jalan Terputus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |22:56 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, pihaknya akan membuka akses yang terputus akibat tanah longsor di sejumlah titik yang menghubungkan antara Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. 

1. Buka Akses Jalan

"Tentunya pertama adalah membuka akses, karena banyak titik-titik di jalan antara Sibolga ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan terputus, termasuk ke Tarutung ini yang akan dibuka dalam waktu satu hingga dua hari ini," ujar Suharyanto dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Empat daerah di Sumatera Utara, yaitu Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dilanda bencana akibat cuaca ekstrem pada Senin (24/11/2025) dan Selasa (25/11/2025). Bencana meliputi banjir dan tanah longsor. 

Karena itu, Suharyanto menyebut, pihaknya mengerahkan tim yang dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk berkoordinasi dan menyusun langkah-langkah penanganan darurat bersama BPBD, TNI-Polri, dan pemerintah daerah setempat. 

"Kita prihatin karena di berbagai tempat terjadi bencana baru saja kemarin di Sumatera Utara, ada lima kabupaten dan kota yang mengalami banjir, longsor, dan banjir bandang. Menyikapi peristiwa ini BNPB telah mengerahkan tim dipimpin Deputi 4 melalui Bandara Silangit Tapanuli Utara," tuturnya.

 

