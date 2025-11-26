Banjir dan Longsor di Sumut, 2 Pesawat Dikerahkan untuk Evakuasi dan Modifikasi Cuaca

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, dua pesawat akan dikerahkan untuk mendukung penanganan darurat di Sumatera Utara (Sumut). Hal ini imbas banjir hingga longsor di 4 wilayah, yaitu Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.

"Saya juga akan berangkat besok pagi, saya akan menggeser satu pesawat helikopter airbus yang cukup besar untuk membantu evakuasi menjaga transportasi dan mengirimkan satu pesawat fixed-wings jenis caravan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca," ujarnya melalui keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, dia berencana bertolak ke Sibolga, untuk meninjau langsung penanganan darurat di lokasi terdampak. Selain itu, bakal ada pengerahan 2 pesawat berupa helikopter jenis airbus untuk melakukan evakuasi dan pesawat jenis caravan guna melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Dia menambahkan, upaya yang akan dilakukan tersebut salah satunya adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah pusat untuk mendampingi daerah dalam penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat adalah hal yang harus diprioritaskan.

"Saya tadi diperintah langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet. Ini perkembangan yang terjadi di lapangan akan kita laporkan secara kontinyu," ucap Suharyanto.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo selalu memonitor keselamatan masyarakat.



(Erha Aprili Ramadhoni)