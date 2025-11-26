Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir dan Longsor di Sumut, 2 Pesawat Dikerahkan untuk Evakuasi dan Modifikasi Cuaca

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |22:06 WIB
Banjir dan Longsor di Sumut, 2 Pesawat Dikerahkan untuk Evakuasi dan Modifikasi Cuaca
Banjir dan Longsor di Sumut, 2 Pesawat Dikerahkan untuk Evakuasi dan Modifikasi Cuaca (Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, dua pesawat akan dikerahkan untuk mendukung penanganan darurat di Sumatera Utara (Sumut). Hal ini imbas banjir hingga longsor di 4 wilayah, yaitu Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. 

"Saya juga akan berangkat besok pagi, saya akan menggeser satu pesawat helikopter airbus yang cukup besar untuk membantu evakuasi menjaga transportasi dan mengirimkan satu pesawat fixed-wings jenis caravan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca," ujarnya melalui keterangannya, Rabu (26/11/2025). 

Menurutnya, dia berencana bertolak ke Sibolga, untuk meninjau langsung penanganan darurat di lokasi terdampak. Selain itu, bakal ada pengerahan 2 pesawat berupa helikopter jenis airbus untuk melakukan evakuasi dan pesawat jenis caravan guna melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Dia menambahkan, upaya yang akan dilakukan tersebut salah satunya adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah pusat untuk mendampingi daerah dalam penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat adalah hal yang harus diprioritaskan. 

"Saya tadi diperintah langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet. Ini perkembangan yang terjadi di lapangan akan kita laporkan secara kontinyu," ucap Suharyanto.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo selalu memonitor keselamatan masyarakat.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/340/3186078/tni-FNc4_large.jpg
Bantu Korban Banjir, Kodam I/BB Terjunkan 555 Pasukan di Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186065/banjir-tiz0_large.jpg
BNPB: Bencana Hidrometeorologi Mendominasi Sepekan Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/340/3185978/banjir-xgEY_large.jpg
Banjir dan Longsor Terjang Tapanuli Selatan, 8 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/340/3185971/banjir-TeEc_large.jpg
4 Kabupaten di Sumut Diterjang Banjir dan Longsor Bersamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185776/banjir-PmdX_large.jpg
Banjir Terjang Sejumlah Wilayah Indonesia, Ribuan Orang Terdampak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185482/banjir-P3EW_large.jpg
Banjir Terjang Padang Pariaman, Ribuan Orang Terdampak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement