Prabowo Kaget Lihat Ketum PBNU Duduk di Belakang: Waduh, NU Harusnya di Depan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sempat kaget saat mengetahui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin duduk di barisan belakang dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba dan pengungkapan kasus penipuan daring jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026).

Momen itu terjadi ketika Prabowo mengabsen sejumlah tamu undangan, khususnya para tokoh agama yang hadir dalam acara tersebut. Saat mencari keberadaan Ketua Umum PBNU, Prabowo justru mengetahui bahwa Gus Kikin berada di barisan belakang.

“Di sini ada Ketua Umum PBNU. Hadir enggak? Kok di belakang? Waduh, ini... NU harusnya di depan,” kata Prabowo dari atas panggung.

Mendengar namanya dipanggil, Gus Kikin kemudian berdiri. Prabowo pun melanjutkan mengabsen sejumlah pimpinan organisasi keagamaan lainnya.

Dia menyebut Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma, Ketua Harian DPP Perwakilan Umat Buddha, Ketua Umum DPP Lembaga Keagamaan Buddha, hingga Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu.