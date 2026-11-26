Prabowo Beri 3 Tugas Pokok ke Polri, Berantas Narkoba hingga Judi Online

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan tiga tugas pokok yang diberikan kepada Polri sejak dirinya dilantik sebagai Presiden RI. Tugas pertama adalah memberantas narkoba.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara pemusnahan barang bukti narkoba dan pengungkapan penipuan daring jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026).

Kedua, Prabowo menugaskan Polri membantu memberantas dan menghentikan penyelundupan, baik yang masuk ke Indonesia maupun keluar dari Indonesia. Ketiga, memberantas judi online atau judol.

“Yang ketiga, memberantas judol, judi online,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, ketiga persoalan tersebut merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup bangsa. Menurutnya, peredaran narkoba dapat menghancurkan daya tahan bangsa.