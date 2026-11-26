Kapolri: Seribu Polisi Sekalipun Akan Dipecat jika Terlibat Narkoba!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, tidak akan memberikan toleransi kepada anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba. Bahkan, ia menyatakan siap memberhentikan 1.000 personel sekalipun demi menjaga nama baik dan martabat institusi kepolisian.

Penegasan tersebut disampaikan Suyudi di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026).

"Kami juga tidak akan segan-segan memberhentikan dengan tidak hormat, walaupun 1.000 polisi sekalipun, demi menjaga marwah dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai," kata Suyudi.

Menurut Suyudi, langkah tegas tersebut merupakan bentuk komitmen Polri untuk membangun institusi yang lebih baik dan profesional. Ia memastikan penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran akan dilakukan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan.

"Kami juga menegaskan bahwa siapapun anggota Polri yang terlibat, pasti kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika seberat 601,7 ton sekaligus mendengarkan pemaparan pengungkapan kasus penipuan daring jaringan internasional.