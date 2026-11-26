Polri Ungkap 56 Ribu Kasus Narkoba, Sita 601,74 Ton Barang Bukti dalam Setahun

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap 56.203 kasus tindak pidana narkotika, sepanjang November 2025 hingga 25 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkoba dengan total berat mencapai 601,74 ton.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, pengungkapan puluhan ribu kasus tersebut merupakan hasil kerja Bareskrim Polri bersama seluruh Polda jajaran selama satu tahun terakhir. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73.913 orang turut diamankan sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan Suyudi dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

"Selama November 2025 hingga 25 November 2026, Bareskrim Polri dan Polda jajaran telah mengungkap 56.203 kasus narkoba dengan 73.913 tersangka, terdiri atas warga negara Indonesia 68.792 pria dan 4.874 wanita, dan warga negara asing 204 pria, 43 wanita serta 345 anak yang berhadapan dengan hukum," ujar Suyudi.

Dari total barang bukti yang disita, ganja menjadi komoditas terbesar dengan berat mencapai 557,42 ton. Selain itu, polisi juga mengamankan berbagai jenis narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

"Total barang bukti yang disita mencapai 601,74 ton, di antaranya ganja 557,42 ton, obat keras 83,1 juta butir, sabu 11,25 ton, ketamin 3,45 ton, N2O atau gas tertawa 3,20 ton, dan ekstasi 3,07 juta butir," jelasnya.