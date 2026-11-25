Sugiono Buka Suara soal Diusulkan Prabowo Jadi Cawapres: Sebuah Kehormatan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono mengatakan, setiap penugasan dari Presiden Prabowo Subianto merupakan sebuah kehormatan.

Hal itu termasuk ketika namanya diajukan Presiden Prabowo sebagai salah satu kandidat wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

“Bagi saya ini merupakan sebuah kehormatan. Setiap penugasan sejatinya adalah kehormatan yang diberikan, yang dipercayakan oleh Bapak Presiden. Dan, beliau juga seperti kita ketahui bersama sudah menyampaikan dua nama yang salah satunya adalah nama saya di situ. Ini adalah sebuah kehormatan yang diberikan,” ucapnya.

Sugiono mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa dirinya akan diajukan sebagai kandidat wakil presiden oleh Presiden Prabowo. Dia baru mengetahui hal tersebut setelah MPR RI mengumumkan isi surat berisi nama-nama yang diusulkan Presiden.

Sugiono menegaskan, bahwa penentuan kandidat wakil presiden merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, dia tidak mengetahui rencana tersebut hingga MPR RI mengumumkannya pada 23 November 2026.

“Semuanya kan selalu kita serahkan kepada beliau. Ini hak prerogatifnya Presiden dan tidak ada omongan,” katanya.