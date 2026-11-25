Pokja II MPR Pastikan LHKPN Sugiono dan Amran Cocok dengan Data KPK

JAKARTA - Kelompok Kerja (Pokja) II Tim Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden MPR RI, memastikan data harta kekayaan Sugiono dan Andi Amran Sulaiman sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Pokja II Tim Verifikasi Persyaratan Cawapres MPR RI, Johan Rosihan, mengatakan pihaknya telah mencocokkan dokumen yang diserahkan kedua calon dengan data yang dimiliki KPK. Tim verifikasi juga telah menerima penjelasan dari lembaga antirasuah tersebut.

"Dokumen ini bisa diakses oleh publik dan masing-masing calon sudah kita konfirmasi, sudah diberikan penjelasan dan Alhamdulillah terjadi kesesuaian. Ada kecocokan antara dokumen yang kita terima dengan apa yang ada di KPK," ujar Johan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/11/2026).

Selain memastikan kesesuaian data harta kekayaan, Johan menyebut pihaknya juga mengonfirmasi rekam jejak laporan dan pengaduan masyarakat terhadap Sugiono dan Andi Amran Sulaiman di KPK.