Polri Terbitkan SKCK Sugiono dan Amran, MPR Pastikan Dua Cawapres Penuhi Syarat

JAKARTA - Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, resmi menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk dua calon wakil presiden (cawapres), yakni Sugiono dan Andi Amran Sulaiman.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, SKCK untuk kedua calon tersebut diterbitkan Baintelkam Polri pada 23 November 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinyatakan tidak memiliki catatan keterlibatan dalam tindak kriminal.

“Dengan keterangan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kriminal apa pun,” kata Suyudi usai menerima Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Rupatama Mabes Polri, Rabu (25/11/2026).

Suyudi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan setelah pihak calon menyerahkan data dan dokumen persyaratan. Proses verifikasi dilakukan melalui sistem yang terhubung dengan sejumlah lembaga, yakni Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ke depan, Polri akan terus memperkuat sinergi dengan MPR RI serta mendukung dan mengamankan setiap tahapan pengisian jabatan wakil presiden hingga tuntas,” ujar Suyudi.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Persyaratan Cawapres MPR RI Habiburokhman menjelaskan, kedatangan timnya ke Mabes Polri bertujuan memeriksa secara langsung pemenuhan persyaratan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang Pemilu.