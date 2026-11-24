Kapolri Ungkap Seragam Polisi Sindikat Scam di Filipina Asli, Dibeli dari Toko di Jaksel

BANTEN - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap asal-usul seragam polisi yang digunakan sindikat penipuan daring, atau online scam internasional di Manila, Filipina. Seragam tersebut dipastikan asli dan dibeli para pelaku dari toko perlengkapan seragam Polri di wilayah Jakarta Selatan.

Seragam itu digunakan sindikat untuk menjalankan modus penipuan dengan menyamar sebagai aparat kepolisian Indonesia. Para pelaku yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) menakut-nakuti korban melalui panggilan telepon dan video dengan menuduh mereka terlibat dalam pengiriman paket narkotika.

"Jadi saya sampaikan bahwa seragam-seragam yang dijadikan alat untuk kejahatan menipu di Filipina ini dibawa dari Jakarta ya, dibeli oleh para pelaku dari toko-toko seragam Polri yang ada di wilayah Jakarta Selatan," kata Suyudi dalam konferensi pers di VIP Room Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (24/11/2026).

Suyudi menegaskan, seragam Polri yang ditemukan dalam pengungkapan kasus tersebut bukan merupakan replika. Selain seragam, pet atau penutup kepala polisi yang digunakan para pelaku juga merupakan barang asli yang dibeli untuk mendukung aksi penipuan.

"Jadi seragamnya betul asli, tapi dipakai digunakan untuk menipu, ya kan. Begitu juga ini logo-logo. Logo-logo ini mereka cetak di Filipina, ya, dipakai untuk menipu juga, ya. Begitu juga pet-pet polisi, ini asli tapi dibeli untuk digunakan untuk menipu," ujarnya.

Sebelumnya, otoritas Filipina mengungkap keberadaan sindikat online scam di KE Towers, Tower C, Pasay City, Metro Manila. Dalam penggerebekan pada 3 November 2026, petugas menemukan ruangan yang ditata menyerupai kantor kepolisian Indonesia.