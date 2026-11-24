Sindikat Scam Filipina Bikin Kantor Polisi Palsu, Korban Dituduh Terlibat Kasus Narkoba

BANTEN - Sindikat penipuan daring internasional di Manila, Filipina, menyulap sebuah ruangan menjadi menyerupai kantor kepolisian Indonesia untuk mengelabui korbannya. Dilengkapi seragam polisi, atribut kejaksaan, dokumen kepolisian, hingga simbol negara, sindikat tersebut menjalankan modus penipuan dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum.

Modus tersebut digunakan untuk menakut-nakuti korban melalui panggilan telepon dan video call. Pelaku awalnya mengaku sebagai petugas jasa pengiriman. Selanjutnya, pelaku lain menyamar sebagai anggota Polri dan menuduh korban terlibat dalam pengiriman paket narkotika.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan, sindikat tersebut beroperasi di KE Towers, Tower C, Pasay City, Metro Manila. Dalam penggerebekan pada 3 November 2026, otoritas Filipina menemukan ruangan yang ditata menyerupai kantor kepolisian Indonesia.

"Dari lokasi tersebut, tim menemukan sejumlah barang dan sarana penting, yaitu ruangan yang ditata menyerupai kantor kepolisian Indonesia, seragam dan atribut instansi penegak hukum, simbol negara, serta sarana perbankan Indonesia," kata Suyudi dalam konferensi pers di VIP Room Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (24/11/2026).

Menurut Suyudi, temuan tersebut memiliki kemiripan dengan sarana yang digambarkan para korban di Indonesia dalam laporan penipuan melalui panggilan video.

Pengungkapan kasus ini bermula dari pengaduan dua warga negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila. Keduanya mengaku menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait aktivitas di KE Towers, Pasay City, Metro Manila.