Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Ini, Bakal Digelar Daring?

JAKARTA - Mabes Polri menjelaskan mekanisme pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) bagi mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Jenderal bintang empat tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Terkait kemungkinan sidang etik digelar secara daring (online) menyusul adanya perubahan aturan di tubuh Korps Bhayangkara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan penjelasan merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.

Trunoyudo menegaskan, pada prinsipnya setiap terduga pelanggar memiliki kewajiban untuk hadir di ruang sidang yang berlokasi di markas kepolisian. Namun, aturan terbaru memungkinkan sidang dilakukan secara elektronik apabila terdapat kondisi tertentu dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan sidang.

"Pada Pasal 59, ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. Atas persetujuan Ketua," ujar Trunoyudo kepada awak media, Senin (23/11/2026).

Ia menambahkan, merujuk pada Pasal 59 ayat (1) dalam Perpol yang sama, sidang KKEP tetap dilaksanakan di ruang sidang pada markas kepolisian, kecuali KKEP menentukan lain. Menurutnya, penerapan aturan ini menjunjung tinggi asas kesetaraan di mata hukum (equality before the law) bagi seluruh anggota Polri tanpa terkecuali.

"Artinya, mekanisme tetap berjalan sama dengan yang lainnya, equality before the law, ya. Semua akan hal yang sama bagi peraturan Perpol Nomor 4 Tahun 2026," tegas jenderal bintang satu tersebut.