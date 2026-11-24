Rugikan Korban Rp46,7 Miliar, 139 WNI Tersangka Online Scam di Filipina Dipulangkan

BANTEN - Sebanyak 139 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat sindikat penipuan daring atau online scam di Manila, Filipina, dipulangkan ke Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (24/11/2026). Mereka merupakan bagian dari 141 WNI yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Sebanyak 139 WNI telah berhasil dilakukan penjemputan dan pemulangan ke Indonesia pada tanggal 24 November 2026 melalui kerja sama Polri, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Manila, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, dan Kemenimipas RI, serta otoritas Filipina," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (24/11/2026).

Sementara itu, dua WNI lainnya tidak dapat dipulangkan karena masih menjalani proses hukum di Kepolisian Filipina. Suyudi menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari pengaduan dua WNI di KBRI Manila yang mengaku menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait aktivitas di KE Towers, Pasay City, Metro Manila.

Dari pemeriksaan awal terhadap kedua WNI dan perangkat telepon genggam mereka, ditemukan indikasi keterlibatan lebih dari 100 WNI dalam aktivitas penipuan daring yang menyasar masyarakat Indonesia.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Atase Kepolisian dan KBRI Manila berkoordinasi dengan Kepolisian Nasional Filipina atau Philippine National Police (PNP). Penindakan kemudian dilakukan pada 3 November 2026 di KE Towers, Tower C, Pasay City, Metro Manila.