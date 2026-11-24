Imigrasi Depok Tolak Permohonan Paspor WNI yang Direkrut Jadi Tentara Rusia

DEPOK - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok menggagalkan permohonan paspor seorang pria berinisial DA (34) yang diduga hendak berangkat ke Rusia untuk bergabung sebagai tentara bayaran. Rencana tersebut terungkap setelah petugas menemukan riwayat percakapan di aplikasi pesan singkat terkait penawaran imbalan puluhan ribu dolar Amerika Serikat (AS).

Kasus ini bermula ketika DA mendatangi layanan keimigrasian di Depok Town Square (Detos) pada Rabu 18 November 2026 untuk mengajukan pembuatan paspor baru. Saat sesi wawancara awal, DA mengaku bekerja sebagai petugas keamanan dan berencana pergi berwisata ke Malaysia bersama rekannya.

Namun, petugas mencurigai adanya ketidaksesuaian keterangan karena DA tidak mampu menunjukkan kartu identitas karyawan maupun dokumen pendukung pekerjaannya. Petugas lantas menangguhkan permohonan paspor tersebut dan menjadwalkan wawancara pendalaman di Kantor Imigrasi Depok.

Dalam pemeriksaan lanjutan pada Senin 23 November 2026, petugas memeriksa ponsel DA dan menemukan riwayat percakapan di aplikasi Telegram yang mengindikasikan rencana keberangkatan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, DA mengakui bahwa rencananya tersebut dilatarbelakangi motif ekonomi demi mendapatkan penghasilan besar. Ia mengaku pertama kali mengetahui informasi perekrutan melalui iklan di aplikasi TikTok sebelum akhirnya berkomunikasi lebih intens dengan pihak perekrut melalui WhatsApp dan Telegram.