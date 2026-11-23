Imigrasi Ngurah Rai Cegah Dua WNI yang Diduga akan Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Imigrasi Ngurah Rai menggagalkan keberangkatan WNI yang diduga berencana menjadi tentara bayaran di Rusia.

JAKARTA - Imigrasi Ngurah Rai mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial SDR (27) dan MZM (36) yang diduga hendak bergabung dengan militer bayaran di Rusia pada Sabtu (21/11/2026).

Dalam pemeriksaan keduanya, ditemukan bukti terkait rencana perekrutan menjadi tentara Rusia mulai dari pengakuan langsung hingga percakapan melalui aplikasi WhatsApp.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri menyatakan, SDR hendak bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan penerbangan Malaysia Airlines, MH852.

Dalam pemeriksaan keimigrasian, petugas menemukan informasi mengenai rencana SDR untuk bergabung dengan militer Rusia.

"Pengakuan tersebut kemudian kami dalami bersama sejumlah informasi lain yang ditemukan petugas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami memutuskan untuk menunda keberangkatannya," kata Novyandri dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/11/2026).