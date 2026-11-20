Polri Tangkap 238 Tersangka Perdagangan Orang!

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak-Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) Bareskrim Polri menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sejak 13 November hingga 19 November 2026. Penyidik PPA-PPO di tingkat Bareskrim, Polda, hingga Polres menangkap ratusan orang tersangka dalam perkara tersebut.

"Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, jajaran Polri telah mengamankan sebanyak 238 tersangka," ujar Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Nurul menjelaskan, KRYD merupakan instruksi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebagaimana tertuang dalam Renaksi 8.2/Surat Telegram Nomor STR 3093/XI/OPS.1.1./2026. "Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan penegakan hukum mulai dari tingkat Mabes, Polda, dan Polres jajaran," kata Nurul.

Dalam KRYD tersebut, ada 207 laporan polisi (LP). Setidaknya, tercatat ada 510 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Dengan rincian dewasa sebanyak 448 orang, kemudian korban anak 62 orang dengan persentase 50 persen korban perempuan dewasa, 37 persen korban laki-laki, dan 13 persen korban anak-anak," ucap Nurul.

Menurut Nurul, terhadap seluruh korban, Polri mengedepankan prinsip perlindungan dengan memperhatikan kondisi psikologis, keselamatan, kerahasiaan identitas, serta kebutuhan khusus dari masing-masing korban.

"Kemudian Polri tentu akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berperan sebagai pengendali ataupun pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang tersebut," ujar Nurul.

(Arief Setyadi )

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