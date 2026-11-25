Sugiono Siap Jalani Tes Kesehatan sebagai Cawapres Besok

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengaku siap menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu tahapan verifikasi persyaratan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

"Iya. Sudah siap cek kesehatan," ujarnya di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan berlangsung pada Kamis 26 November 2026 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. Saat ini, Sugiono juga tengah mempercepat persiapan persyaratan pencalonannya.

"Ya ini kita ngebut kan. Ngebut mempersiapkan syaratnya. Tapi sekarang proses verifikasi juga sedang berlangsung," katanya.

Adapun pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu aspek yang diverifikasi Tim Verifikasi MPR terhadap dua cawapres yang diusulkan Prabowo, yakni Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pemeriksaan kesehatan masuk dalam tugas Kelompok Kerja (Pokja) III. Selain kesehatan, pokja tersebut juga bertugas memverifikasi kesetiaan calon kepada negara, riwayat keterlibatan dalam organisasi terlarang, ideologi, serta kesiapan mendukung visi, misi, dan program pemerintahan Prabowo.

Berdasarkan jadwal Tim Verifikasi MPR, pemeriksaan kesehatan kedua cawapres akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto. Tim verifikasi juga dijadwalkan melakukan pemeriksaan faktual ke sejumlah instansi terkait pada 25-26 November 2026.