Pilih Sugiono atau Amran sebagai Cawapres? Demokrat: Kami Konsultasi Pak SBY Dulu

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan belum menentukan dukungan terhadap salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi lebih dahulu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum menentukan pilihan.

"Ya kita lihat saja ke depan, karena kami kan belum menentukan juga. Dan tentu nanti pada akhirnya ketua umum akan menetapkan pilihanlah. Dan pertimbangan-pertimbangan itu tentu sejalan dengan waktu setelah dua nama calon ini diusulkan," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2026).

Untuk itu, Herman mengatakan belum bisa menilai dan menentukan pilihan dukungan terhadap salah satu kandidat. Namun, ia meyakini bahwa kandidat cawapres yang diusulkan Prabowo merupakan figur terbaik, yakni Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Jadi kami juga akan konsultasi DPP dengan Pak SBY dan pada akhirnya nanti akan menentukan siapa, ya tentu ini sudah sedang dalam tahap mengkajilah terhadap dua kandidat ini," ujarnya.

Herman mengungkapkan, pihaknya juga belum membicarakan satu pun kandidat di internal partai. Ia mengaku masih fokus menjalankan tugas sebagai Panitia Adhoc dan Verifikasi Pemilihan Cawapres MPR RI untuk Sisa Masa Jabatan 2024–2029.

Menurutnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentu sedang melakukan komunikasi dan koordinasi, termasuk melakukan komunikasi dengan partai lain. "Karena ya harus ada kesepahaman mana yang tentu akan menjadi pilihan dari partai-partai lain yang tentu memiliki anggota di MPR. Nah ini yang sampai saat ini belum ada hal yang ditetapkan oleh pimpinan kami gitu. Kita tunggulah," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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