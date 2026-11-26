Prabowo Sebut Ada Kebangkitan Kembali Polri: Saya Merasakan Suasana Baru

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya suasana baru di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia bahkan menilai institusi kepolisian tengah mengalami kebangkitan kembali setelah mencatat sejumlah capaian dalam pemberantasan narkotika dan kejahatan penipuan daring.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika sekaligus pengungkapan kasus penipuan daring jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026).

“Tapi saya kira seluruh negara dan bangsa sekarang merasakan suatu suasana yang baru, suatu yang saya rasakan kebangkitan kembali Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, sejak awal dirinya menginginkan Polri menjadi institusi yang kuat, unggul, dan profesional. Menurutnya, kualitas aparat negara menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan sebuah negara.

Ia mengungkapkan, berdasarkan kajiannya terhadap sejarah berbagai peradaban dan negara yang mampu bertahan selama ratusan hingga ribuan tahun, terdapat tiga unsur utama yang menjadi penopang keberhasilan.