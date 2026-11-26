Tangis Prabowo Pecah saat Ucapkan Selamat Hari Guru

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto sempat menangis saat memberikan sambutan dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11/2026). Mulanya, Prabowo mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Indonesia.

"Saya atas nama pemerintah Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh guru Indonesia, di mana pun engkau berada," kata Prabowo.

Kepala Negara mengaku merasa sangat gembira dan bahagia. Dia juga merasa terharu ketika melihat semangat para guru yang mengabdi di pelosok dan daerah terpencil, mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan luas.

"Saya terharu. Saya bangga. Dan saya hormat kepada kalian semua guru-guru. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas pengabdiannya," ujarnya.

Setelah itu, ucapan Prabowo sempat terhenti. Volume suaranya terdengar mulai menurun dan melambat. Prabowo yang terlihat menangis pun mengelapkan sapu tangan putih ke wajahnya. Dia turut menundukkan wajah selama beberapa saat.