SICC Bergemuruh, Mendikdasmen: Fans Seskab Teddy Luar Biasa dari Kalangan Guru

JAKARTA - Suasana peringatan Hari Guru di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat diwarnai suara gemuruh para pendidik terhadap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Momen itu terjadi ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyinggung besarnya dukungan guru terhadap sosok Teddy.

"Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Bapak Teddy Indra Wijaya. Fansnya Seskab Teddy luar biasa dari kalangan para guru," kata Abdul Mu'ti saat memberikan sambutan dalam rangkaian peringatan Hari Guru, Kamis (26/11/2026).

Tingginya perhatian terhadap Teddy tidak terlepas dari kemunculannya dalam berbagai agenda pemerintahan. Sebagai Seskab, Teddy kerap mendampingi kegiatan kenegaraan dan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat.

Aktivitas tersebut membuat sosoknya cukup dikenal publik. Bahkan, perhatian terhadap dirinya tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan pendidik.

Para guru merupakan kelompok yang aktif mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait pelayanan publik, kesejahteraan tenaga pendidik, dan arah pembangunan pendidikan nasional. Dalam konteks tersebut, kehadiran figur pejabat negara yang dikenal luas melalui berbagai kegiatan pemerintahan turut menarik perhatian komunitas pendidikan.

Peringatan Hari Guru menjadi salah satu momentum bagi para pendidik untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan apresiasi terhadap berbagai sosok yang mendapat perhatian mereka. Setidaknya, antusiasme guru terhadap Teddy menjadi salah satu hal yang mencuri perhatian dalam perayaan Hari Guru.

(Arief Setyadi )

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