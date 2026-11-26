Prabowo ke Kapolri: Kalau Kau Berada di Jalan yang Benar, Rakyat Tahu!

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pujian secara langsung kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di hadapan para guru. Kepala Negara menilai Suyudi telah berhasil mencatatkan prestasi meski baru menjabat belum genap dua bulan.

"Kapolri kita yang baru belum 2 bulan menjabat sudah menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa," kata Prabowo dalam pidatonya di acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026 yang digelar di SICC, Bogor, Kamis (26/11/2026).

Prabowo pun tidak heran ketika Suyudi mendapatkan sambutan luar biasa dari para guru. Ia meyakinkan Suyudi bahwa apa yang dilakukannya akan diketahui rakyat.

"Percayalah Kapolri, percayalah apa yang kau lakukan rakyat tahu. Percayalah semua pemimpin di pemerintahan, semua pejabat yang dipercaya oleh rakyat, percaya kalau kau buat yang baik, kalau kau berada di jalan yang benar, siratal mustaqim, rakyat tahu," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan.

Setelah menyampaikan hal tersebut, Prabowo seketika melihat ke sekitar podium untuk mencari sesuatu. Gaya ini pernah dilakukannya ketika kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden pertama kali mencuat.

"Sudahlah, saya tidak mau terlalu rinci. Saya tidak mau terlalu rinci, padahal kalian tahu apa yang saya maksud. Memang guru-guru cerdas-cerdas ini. Jangankan guru, murid-muridnya juga cerdas-cerdas ini," tuturnya yang kembali disambut gemuruh oleh para guru dan murid yang hadir.

(Arief Setyadi )

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