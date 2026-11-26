Prabowo: Buzzer Hilang, Keracunan MBG Berkurang Usai Ada Kapolri Baru

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap fenomena hilangnya pendengung atau buzzer hingga berkurangnya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dirinya melakukan pergantian Kapolri.

Momen itu diungkap Presiden saat berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (26/11/2026).

Mulanya, Prabowo meminta bantuan dan dukungan para guru kepada pemerintah dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi serta mengupayakan pengembalian keuangan negara yang telah diambil para koruptor.

"Karena itu bantulah saya menghabiskan koruptor-koruptor itu! Kita mau selamatkan uang, uang rakyat," kata Prabowo.

Kepala Negara kemudian menyinggung adanya upaya gangguan dari pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai langkah tegas pemerintah tersebut. Dia mengungkit adanya cacian di media sosial yang dilakukan secara masif.