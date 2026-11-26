Prabowo: Tahun Depan Kita Akan Perbaiki 100 Ribu Sekolah

Prabowo: Tahun Depan Kita Akan Perbaiki 100 Ribu Sekolah

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian terhadap revitalisasi gedung sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Dia memastikan program ini akan berjalan hingga tahun 2029 mendatang.

Demikian disampaikan Prabowo saat berpidato di acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11/2026).

Dikatakan Prabowo, bahwa pada tahun 2026 ini, pemerintah telah memperbaiki hampir 70 ribu Gedung sekolah. Dari laporan yang diterima, total sekolah yang ada di seluruh Indonesia berjumlah 660 ribu.

"Berarti masih banyak sekolah di seluruh Indonesia yang harus kita perbaiki. Tahun depan, Menteri Keuangan, kita akan perbaiki 100.000 sekolah," kata Prabowo.

Dia mengatakan, pada tahun 2028 pemerintah juga merencanakan melaksanakan kembali perbaikan terhadap 100 ribu Gedung sekolah.

"Tahun 2028, 100.000 lagi. Sehingga tahun 2009 saya berharap semua sekolah di Indonesia telah kita perbaiki," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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