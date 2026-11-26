Prabowo Dorong Kebangkitan Polri, Singgung Keteladanan Jenderal Hoegeng hingga Soekanto

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong kebangkitan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan mengajak jajaran kepolisian meneladani integritas para tokoh kepolisian terdahulu, seperti Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dan Hoegeng Iman Santoso.

Prabowo mengapresiasi kerja Polri dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang juga merangkap Kepala BNN. Sebab, hanya dalam kurun waktu dua bulan kepemimpinan Suyudi, Polri telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dengan menyita barang bukti narkoba senilai Rp61,689 triliun dan mengungkap penipuan daring jaringan internasional.

“Saudara-saudara, 600 ton ini yang saudara berhasil sita, mengancam 300 juta nyawa. Lebih besar dari jumlah penduduk kita. Seraya saya mengucapkan terima kasih, seraya saya bahagia, saya bangga, tapi juga saya menyampaikan terus bahwa saudara-saudara kita harus sungguh-sungguh,” kata Prabowo saat menghadiri Pemusnahan Barang Bukti Narkotika 601,7 Ton di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

“Hari ini prestasimu. Kau telah menyelamatkan 300 juta jiwa. Terus seperti ini. Jadikan kepolisian Indonesia, kepolisian yang cemerlang, kepolisian yang unggul,” imbuhnya.

Prabowo mengenang sejumlah tokoh kepolisian yang dinilai memiliki integritas dan kepemimpinan luar biasa, mulai dari Kapolri pertama Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin, Jenderal Polisi (Purn) Anton Soedjarwo, hingga Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso.

Ia mengingat pengabdian Raden Said Soekanto yang memimpin Polri selama sekitar 14 tahun, termasuk pada masa perang kemerdekaan dan berbagai pergolakan keamanan nasional, seperti perlawanan terhadap Jepang, Inggris, Belanda, Westerling, DI/TII, RMS, serta PRRI/Permesta.

Selain itu, Prabowo juga mengenang sosok Anton Soedjarwo sebagai pemimpin luar biasa yang memberikan teladan melalui sikap dan tindakan, terutama ketika menghadapi kondisi sakit keras dan menolak tawaran pengobatan di luar negeri.

“Tidak, saya Jenderal Polisi. Saya mantan Kepala Kepolisian. Saya akan berobat di rumah sakit polisi. Dan bila perlu, saya akan mati di rumah sakit kepolisian,” ucap Prabowo mengutip pernyataan Anton yang mencerminkan kepemimpinan melalui keteladanan.

Prabowo juga mengenang sosok Hoegeng Imam Santoso yang pernah dikenalnya secara pribadi. Ia menyebut memiliki kesamaan hobi dengan Hoegeng, yakni menyayangi binatang, khususnya anjing.

Ia kemudian menceritakan jawaban Hoegeng ketika ditanya seorang wartawan mengenai alasannya sangat menyayangi anjing.

“Karena anjing-anjing ini tidak bisa disogok. Anjing-anjing ini tidak akan korupsi,” ujar Prabowo mengutip jawaban Hoegeng, menggambarkan integritas Hoegeng yang tidak dapat dibeli atau dipengaruhi oleh suap.