Prabowo: Negara Bisa Hancur Jika ASN, Polisi hingga Jenderal Korup!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya kualitas dan integritas aparatur negara, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), tentara, kepolisian hingga intelijen. Menurutnya, keberadaan aparat yang unggul menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan dan kemajuan suatu negara.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat berbicara mengenai sejumlah peradaban dunia yang mampu bertahan melewati berbagai tantangan zaman. Pernyataan itu disampaikan dalam acara pemusnahan barang bukti narkotika di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Menurut Prabowo, birokrasi yang unggul akan menciptakan pemerintahan yang bersih. Sementara itu, tentara, kepolisian, dan intelijen yang berkualitas akan menjamin keamanan negara sehingga perekonomian dapat berkembang.

"Saudara-saudara, tidak disebut apakah peradaban itu selalu harus kaya? Tapi logikanya kalau ASN unggul, birokrasi unggul, berarti pemerintahan bersih. Tentara unggul, kepolisian dan intelijen unggul, logikanya adalah negara aman, negara aman, ekonomi pasti baik," kata Prabowo.

Dia menjelaskan, kondisi ekonomi yang baik akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Selain itu, kemajuan negara juga ditentukan oleh kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Prabowo menilai negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan.

"Sekolah-sekolah bagus, gaji guru bagus, gaji profesor bagus. Ilmu pengetahuan kita kuasai. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan, negara itu berhasil," ujarnya.