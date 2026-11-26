Polri Gerebek 11.623 Kampung Narkoba, 812 Bandar Ditangkap!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, sebanyak 11.623 lokasi telah ditindak dalam operasi penggerebekan Kampung Narkoba pada 9 Oktober hingga 23 November 2026. Dari operasi tersebut, 9.075 orang diamankan, termasuk 812 bandar narkoba.

Petugas juga menyita 29 senjata api dan 440 senjata tajam. Hal itu disampaikan Suyudi saat acara pemusnahan barang bukti narkoba periode November 2025-November 2026 di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Selain menggerebek Kampung Narkoba, Polri berhasil membongkar jaringan produksi narkotika terbesar di Indonesia yang berada di wilayah Pidie, Aceh. "​Pada Oktober 2026, Polri mengungkap clandestine lab terbesar di Indonesia di Kabupaten Pidie, Aceh dengan barang bukti 1,2 ton sabu dan 10 tersangka," katanya.

Ia mengatakan, Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) juga sukses menggagalkan penyelundupan narkotika melalui jalur perairan. "Di jalur laut, Polri, BNN RI serta instansi terkait mengamankan tiga kapal dengan total 3,26 ton ketamin HCL dan 10 tersangka, yaitu di kapal MV Kingsun 1,3 ton, Pusang Sing 1 800 kilogram, dan MT Global 168 1,16 ton," terangnya.

Bahkan, upaya memutus mata rantai peredaran narkoba juga menyasar lingkungan lapas. Pihaknya bersama BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) merazia sejumlah lapas dan merelokasi 3.526 narapidana yang terindikasi menyalahgunakan barang tersebut.