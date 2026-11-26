Kapolri Sebut 3.526 Napi Dipindahkan ke Nusakambangan Terkait Peredaran Narkoba di Balik Lapas

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, bahwa sebanyak 3.526 narapidana telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah (Jateng).

“3.526 warga binaan dipindahkan ke Nusakambangan,” kata Suyudi di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026).

Menurut Suyudi, pemindahan tersebut dilakukan karena masih maraknya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. “Untuk memutus kendali jaringan dari balik jeruji,” ujar Suyudi.

Sebelum pemindahan, Polri merazia sejumlah lapas yang terindikasi adanya peredaran narkoba. Kegiatan tersebut Korps Bhayangkara lakukan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Polri merazia lapas dan menyita sabu 7,3 kilogram, ganja 9 kilo, tembakau sintetis 163,97 gram, obat keras 11.474 butir, etomidate 117 catridge dan alat komunikasi,” ucap Suyudi.