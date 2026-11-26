Kabaharkam: Polisi Harus Hadirkan Solusi, Bukan Hanya Menjaga Keamanan

JAKARTA - Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menyiapkan transformasi paradigma pemolisian pada 2027. Melalui perubahan tersebut, kepolisian tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga diharapkan hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial masyarakat.

Kepala Baharkam Polri, Komjen Herry Heryawan mengatakan, transformasi tersebut diarahkan untuk menjadikan Baharkam sebagai wajah sosial kepolisian atau the social face of police.

Hal itu disampaikan Herry saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam Polri Tahun 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (26/11/2026).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan implementasi visi Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Baharkam di tahun depan insya Allah akan menjadi the social face of police, wajah sosial dari polisi,” ujar Herry.

Dia menjelaskan, perubahan paradigma tersebut mulai diwujudkan melalui sejumlah program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Di antaranya Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK), Green Policing, Blue Policing, hingga Ngariung Kamtibmas.