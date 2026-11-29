BGN Targetkan CCTV Seluruh Dapur MBG Terintegrasi ke Pusat Awal 2027

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh kamera pengawas (CCTV) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terintegrasi langsung ke pusat pada awal 2027. Langkah ini ditempuh untuk memastikan operasional setiap dapur berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan integrasi CCTV akan memungkinkan pemantauan aktivitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara lebih luas dan terpusat. Dengan demikian, BGN dapat mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di setiap SPPG tanpa hanya mengandalkan inspeksi langsung ke lapangan.

"Kami sedang mengintegrasikan CCTV di setiap dapur agar bisa terkoneksi langsung ke pusat. Jadi, kami punya mata di semua dapur. SOP dijalankan atau tidak, orangnya datang atau tidak, penyimpanan bahan pangannya benar atau tidak, itu semua bisa kita lihat," ujar Mas Dar usai menghadiri Opening Ceremony Kongres XXI IPNU dan XX IPPNU di Kendal, Jawa Tengah, dikutip Sabtu (28/11/2026).

Ia menegaskan, sistem pemantauan tersebut ditargetkan dapat diterapkan di seluruh dapur MBG pada awal tahun depan. Kehadiran CCTV yang terhubung dengan pusat diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus membantu BGN memastikan setiap tahapan operasional dapur berjalan sesuai ketentuan.

"Insyaallah, harusnya awal tahun depan semua dapur sudah terkoneksi CCTV-nya ke pusat," tegasnya.