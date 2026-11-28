Evaluasi Program MBG, Akademisi UNJ Soroti Kesiapan Dapur hingga Pemerataan Layanan

JAKARTA - Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program MBG dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal program ini agar tujuan peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, meminta masyarakat terus mengawal program prioritas nasional.

Haris menilai MBG dapat mendukung perbaikan gizi dan kualitas pembelajaran dalam jangka panjang. Manfaat ekonominya juga dapat meluas ketika petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM dilibatkan sebagai pemasok.

"Kebutuhan rutin dapur MBG memberi produsen lokal peluang untuk merencanakan produksi, sementara pengelola dapur dapat membangun jaringan pemasok sesuai kebutuhan menu dan standar keamanan pangan," kata Abdul Haris dalam diskusi Human Studies Institute (HSI), dikutip Sabtu (28/11/2026).

Di tingkat pelayanan, ia menekankan pentingnya standar kebersihan dapur, keamanan pangan, dan kesiapan tenaga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Perluasan layanan dapat dilakukan bertahap sesuai kesiapan dapur dan kapasitas pengawasan. Pemerataan jangkauan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, juga perlu menjadi perhatian," imbuhnya.